Доклад ООН по правам человека в Крыму фиксирует пытки и преследования

Опубликован очередной промежуточный доклад генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму, которую представят на сессии Совета ООН по правам человека, которая начнет работу в понедельник, сообщила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Доклад фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан, применение пыток для самоочернения, перемещения незаконно осужденных на территорию России, безнаказанность органов российской оккупационной власти, в том в числе ФСБ", - написала Джапарова на своей странице в фейсбуке вечером в субботу.

Она отметила, что "отдельно отмечается ретроспективное применение российского законодательства, в частности для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан, фактически одной из форм принудительного изменения демографического состава населения".

"Российское беззаконие включает также наступление на религиозные свободы, в частности речь идет о преследовании Православной церкви Украины. Это те практики в нарушение норм международного права, с собой принесла Россия как оккупационная власть на украинские земли Крыма и Донбасса", - подытожила Джапарова.