События

21:02 19.06.2021

Германия обыграла Португалию в матче Евро-2020

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Германия обыграла Португалию в матче Евро-2020

Сборная Германии обыграла соперников из Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Матч, который проходил в Мюнхене, завершился со счетом 4:2 в пользу Германии. Победу немецкой команде принесли голы Кая Хаверца (51-я минута) и Робина Госенса (60), а также автоголы португальских игроков Рубена Диаша (35) и Рафаэла Герейру (39). Голы в составе сборной Португалии забили Криштиану Роналду (15) и Диогу Жота (67).

Германия и Португалия делят второе и третье место в группе F, у команд по три очка. Лидирует в группе Франция (4 очка), замыкает таблицу Венгрия, у которой одно очко.

В заключительном туре португальцы встретятся с Францией, а Германия сыграет с Венгрией. Оба матча пройдут 23 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента.

Теги: #матч #евро #португалия #германия
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