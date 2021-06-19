На автодороге Киев-Чоп на Львовщине заблокировано движение для грузового транспорта из-за ДТП

Во Львовской области на автодороге Киев-Чоп заблокировано движение для грузового транспорта в связи с дорожно-транспортной ситуацией с участием грузовика, сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины.

"На автодорогах Киев-Чоп, возле населенного пункта Тухолька Львовской области, движение для грузовых транспортных средств заблокировано. Произошло ДТП с участием грузовика. Водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло в кювет", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что для легковых автомобилей патрульные организовали реверсивное движение.