Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Луганского наемники вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Возле населенных пунктов Зайцево и Жовте зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА были подавлены средствами РЭБ.

В результате обстрела боевых потерь среди военнослужащих подразделений ОС нет.

Украинские подразделения открывали огонь в ответ.