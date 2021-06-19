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17:59 19.06.2021

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины – штаб ООС

 Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Луганского наемники вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Возле населенных пунктов Зайцево и Жовте зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА были подавлены средствами РЭБ.

В результате обстрела боевых потерь среди военнослужащих подразделений ОС нет.

Украинские подразделения открывали огонь в ответ.

 

Теги: #всу #оос
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