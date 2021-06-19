Киев планирует ввести ряд цифровых сервисов для эффективного городского управления и комфорта киевлян – Кличко на iForum

В Киеве планируется внедрить ряд цифровых сервисов для эффективного городского управления и комфорта горожан. В частности, речь идет о контроле безопасности в городе с помощью интеллектуальных камер видеонаблюдения, создании комфортного парковочного пространства и сервисов для использования, а также о развитии городского приложения "Киев Цифровой", рассказал городской голова столицы Виталий Кличко.

"Систему технологического – "умного" управления городом Киев начал внедрять первым в Украине, более 6 лет назад. Стартовали мы тогда с "открытого бюджета", который нам помогали запускать немецкие партнеры. Далее была система ProZorro, которую мы внедрили тоже первыми. Система электронных петиций, и много электронных сервисов для киевлян. И сегодня я могу сказать, что система управления городом находится у меня в кабинете. На большом экране, в онлайн-режиме я могу оперативно реагировать на процессы, происходящие в городе. Или же – с планшета, если я где-то на выезде и нахожусь не в мэрии", – рассказал Кличко на конференции iForum-2021.

Он также рассказал о проекте по моделированию ситуаций и созданию эффективной транспортной модели города, которая даст возможность в онлайн-режиме анализировать загруженность дорог, планировать капитальные ремонты старых и строительство новых инфраструктурных объектов, основываясь на реальных данных и потребностях столицы.

"Такую модель Киев планирует создать в 2022 году. У нас уже есть данные, которые можно использовать не только для анализа текущей ситуации, но и для дальнейшего прогнозирования. Как изменятся потоки транспорта из-за ремонта дороги? Как повлияет погодная ситуация на загруженность дорог? Каких маршрутов общественного транспорта не хватает киевлянам? На эти вопросы сможем получить ответ благодаря моделированию. А следующий шаг – интеллектуальное управление трафиком. Это позволит увеличить пропускную способность дорог и сэкономить время на передвижение по городу", – отметил мэр.

Он также напомнил об элементах "умного города", которые уже несколько лет работают в Киеве. В частности – система электронных петиций и Общественный бюджет.

"Это – прежде всего, инструменты электронной демократии. Когда каждый житель может участвовать в развитии своего района, города. Вносить свои предложения и реализовывать проекты. Только за 4 года существования Общественного бюджета в столице реализовали более 1000 проектов, инициаторами которых были киевляне. В этом году голосование за проекты на следующий год начнется 17 августа", – рассказал Кличко.

"В этом году мы планируем обеспечить полное покрытие города беспроводной сетью IoТ, к которой постепенно подключим миллионы интеллектуальных устройств-сенсоров. Для чего? Для того чтобы в ближайшее время мы могли осуществлять: мониторинг качества воздуха и водоемов, дистанционный контроль микроклимата в учебных и здравоохранения, контроль и оптимизацию вывоза мусора, дистанционное снятие показаний счетчиков, контроль доступа в подвалы, крыши, лифтовые шахты в жилищно-коммунальном хозяйстве и многие другие инструменты для эффективного управления и для комфорта киевлян", – добавил он.

Также мэр пригласил участников iForum участвовать в обсуждении будущего города в рамках "Kyiv Digital Conf", который состоится в столице 24 ноября.