Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана - результаты голосования

Председатель Верховного суда Ирана Ибрахим Раиси избран президентом страны по итогам выборов, сообщает "Мехр" со ссылкой на заявление главы МВД Ирана Абдолрезы Рахмани Фазли.

Раиси набрал значительно больше голосов, чем три его соперника. За Раиси проголосовали 17,9 млн человек, это почти 62% избирателей.

Трое его конкурентов сильно отстали от него, ближайший соперник Мохсен Резаи получил около 3,4 млн голосов, еще двое кандидатов - значительно меньше.

Явка на выборах составила 48,8%. Проголосовали на выборах свыше 28,9 млн человек. Голосовали иранцы на 67 тыс. избирательных участках в городах и 75 тыс. участках в сельской местности.

60-летний ультраконсерватор Раиси с 2019 года занимает пост главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором. Он имеет высшее звание шиитского духовенства.

Раиси находится под американскими санкциями, в частности, за предполагаемое участие в 1980-х годах в преследовании и казнях политзаключённых. Политик в ходе предвыборной кампании обещал бороться против нищеты и коррупции, построить за четыре года 4 млн новых домов и построить "народное правительство ради сильного Ирана".

В 2017 году Раиси уже предпринимал попытку стать президентом, однако проиграл Хасану Рухани.

Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.

Раиси родился в 1960 году, затем получил религиозное образование. Однако вскоре стал работать в правовой системе, в 1985 году его назначили заместителем прокурора Тегерана, через четыре года он возглавил столичную прокуратуру.

В 2004 году он занял пост заместителя прокурора Ирана, а в 2014 - генпрокурором страны. В 2019 году он стал главой судебной власти Ирана.

Президент Ирана избирается на четыре года. Для победы кандидату нужно набрать как минимум 50% плюс один голос. Согласно закону, президент должен избираться из религиозно-политических деятелей, отвечающих следующим требованиям: иранское происхождение, гражданство Ирана, организационные способности, достойная биография и набожность, религиозность, вера в основы, на которых построена Исламская Республика Иран и принадлежность к официальной религии страны.