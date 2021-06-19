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15:22 19.06.2021

Греция обновила условия въезда для туристов - СМИ

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Греция обновила условия въезда для туристов - СМИ

Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменениях в протоколы здравоохранения для туристов, въезжающих в страну, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Ekathimerini.

Во-первых, греческое правительство решило разрешить въезд в страну путешественникам с отрицательным экспресс-тестом, а не только с ПЦР-тестом.

Во-вторых, увеличен минимальный возраст, при котором дети, въезжающих в страну лиц, должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больны коронавирусом. Теперь детям до 12 лет разрешен въезд без таких документов. Ранее было разрешено детям до 6 лет.

Все эти изменения касаются людей, прибывающих из стран, для которых разрешено ехать в Грецию и из Греции.

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.

Теги: #греция #туристы
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