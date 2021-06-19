События

14:47 19.06.2021

В Днепропетровской области после пяти дней поисков нашли мертвой 15-летнюю девушку

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В Днепропетровской области после пяти дней поисков нашли мертвой 15-летнюю девушку

В Никополе Днепропетровской области после пяти дней поисков правоохранители обнаружили тело 15-летней девушки, сообщает пресс-служба полиции области.

"Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 15 июня. Мать девушки рассказала, что накануне вечером дочь пошла гулять и не вернулась. На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные. Правоохранители проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где могла находиться девочка", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

После пяти дней поисков тело девушки обнаружили за заброшенным зданием в промышленной зоне г. Никополь.

Теги: #полиция #ребенок #днепропетровская_область
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