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12:58 19.06.2021

Главы МИД Украины и Румынии обсудили усиление сотрудничества ВМС в Черном море

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Главы МИД Украины и Румынии обсудили усиление сотрудничества ВМС в Черном море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску на полях Анталийского дипломатического форума.

"Кулеба инициировал обсуждение дальнейших шагов на пути евроатлантической интеграции Украины и возможностей усиления сотрудничества военно-морских сил стран НАТО и Украины в бассейне Черного моря", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

Стороны также обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, от проведения в ближайшее время двусторонних консультаций по вопросам образования и развития пограничной инфраструктуры до создания новых возможностей в торговле и инвестициях между Украиной и Румынией.

Теги: #румыния #украина #мид
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