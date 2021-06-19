Евросоюз подарил полиции Донецкой области новое оборудование для криминалистов

Консультативная миссия ЕС передала отделу криминалистики Донецкой области оснащение для выявления и сбора доказательств, среди которых новый высокочувствительный реагент для поиска замытых следов крови.

Передача техники состоялась в рамках проекта «Усиление операционного потенциала партнеров в зоне ответственности регионального представительства КМЕС в Мариуполе», сообщает пресс-службы облполиции.

Как отмечает пресс-служба, международная техническая помощь улучшит возможности полицейских и повысит эффективность криминальных расследований. Новое оборудование позволит криминалистам улучшить процессы выявления, сбора и транспортировки доказательств в соответствии с лучшими европейскими практиками.

Так, препарат Bluestar@Forensic предоставляет возможность находить замытые следы крови на месте преступления, при этом не изменяя структуру ДНК. Кроме того, полицейские получили мощные портативные осветители, которые дают видимость до 250 м, и другое современное оборудование.