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12:55 19.06.2021

Евросоюз подарил полиции Донецкой области новое оборудование для криминалистов

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Евросоюз подарил полиции Донецкой области новое оборудование для криминалистов

Консультативная миссия ЕС передала отделу криминалистики Донецкой области оснащение для выявления и сбора доказательств, среди которых новый высокочувствительный реагент для поиска замытых следов крови.

Передача техники состоялась в рамках проекта «Усиление операционного потенциала партнеров в зоне ответственности регионального представительства КМЕС в Мариуполе», сообщает пресс-службы облполиции.

Как отмечает пресс-служба, международная техническая помощь улучшит возможности полицейских и повысит эффективность криминальных расследований. Новое оборудование позволит криминалистам улучшить процессы выявления, сбора и транспортировки доказательств в соответствии с лучшими европейскими практиками.

Так, препарат Bluestar@Forensic предоставляет возможность находить замытые следы крови на месте преступления, при этом не изменяя структуру ДНК. Кроме того, полицейские получили мощные портативные осветители, которые дают видимость до 250 м, и другое современное оборудование.

Теги: #донецкая_область #оборудование #криминалисты
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