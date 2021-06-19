Таран о фейках о "замораживании" помощи США Украине: Россия ведет войну против нас на всех фронтах, в том числе информационном

Министр обороны Украины Андрей Таран, комментируя распространившуюся в СМИ информацию о заморозке военной помощи США, напомнил, что Россия ведет войну против Украины на всех фронтах, в том числе информационном.

"Неудивительно, когда так называемые "СМИ" государства-агрессора отрабатывают задачи по информационным операциям. Они являются нескрываемым оружием военной машины РФ. Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые отечественные СМИ, в том числе из тех, что относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации, не проверяют содержание и источники такого рода инфовбросов, и становятся слепым инструментом информационной войны в руках врага", - заявил Таран, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Он напомнил, что с 2020 года в условиях сдерживания вооруженной агрессии РФ Министерство обороны Украины реализует второй этап военной реформы. Важным элементом ее успешного воплощения должно стать объединение национальных и иностранных ресурсов для привлечения необходимых инвестиций в создание определенных возможностей. В этом контексте, отметил Таран, Министерство обороны и Вооруженные силы Украины тесно сотрудничают с международными партнерами, в первую очередь, с США.

"В течение января - марта 2021 года Министерство обороны Украины во взаимодействии с другими уполномоченными органами государственной власти Украины и американскими партнерами организовало работу по оценке состояния реализации задач оборонной реформы и реформы оборонно-промышленного комплекса. В результате проведенной работы, в начале апреля 2021 года Министерство обороны Украины подготовило и передало Министерству обороны США соответствующий итоговый документ, который 11 июня 2021 года, после соответствующей сертификации Пентагоном и Госдепартаментом, был одобрен Конгрессом США", - заявил Таран.

Министерство обороны и Вооруженные силы Украины выразили благодарность американским партнерам за последовательную поддержку процесса оборонной реформы в Украине, направленной на укрепление обороноспособности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

Ранее издание Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что Белый дом временно заморозил выделение Украине пакета военной помощи, которая, как планировалось вначале, стала бы ответом на развертывание российских войск возле Украины.

По данным источников издания, стоимость планировавшегося пакета помощи, включая летальные вооружения, составляла до $100 млн.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ о якобы приостановке выделения США военной помощи Украине.