Движение до аэропорта "Борисполь" ограничат на два месяца из-за ремонта трассы

С 23 июня на два месяца будет ограничено движение из Киева по трассе к международному аэропорту "Борисполь" в связи с ремонтом дороги, сообщает в субботу служба аэропорта со ссылкой на "Укравтодор".

Ремонт 18-километрового участка начинается 22 июня. "С 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении г. Борисполь. Движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева", - говорится в сообщении аэропорта в Фейсбуке.

По предварительной информации, ремонтные работы должны завершиться к 20 августа.

В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени, чем обычно. Поэтому, предупреждает служба аэропорта "Борисполь", "в день вылета будьте внимательны, учитывайте изменение организации дорожного движения и спланируйте выезд заранее".

По информации "Укравтодора", будут проводиться ремонтные работы на дороге М-03 Киев - Харьков – Довжанский на участке (км 18 +000 - км 35 + 950).