Число госпитализированных с отравлением после посещения харьковских ресторанов продолжает расти

По состоянию на утро субботы, 19 июня, в медицинские учреждения поступили 78 человек после посещения харьковских ресторанов "Якитория" и "Мафия", сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

"В частности, шесть больных были доставлены этой ночью в городскую больницу №3, еще один человек госпитализирован в Краснокутске по месту жительства... Также взрослые и дети, которые отравились в кафе, проходят лечение в Городской клинической больницы №31 и Городской детской клинической больнице №19", - говорится в сообщении.

Всем пациентам был поставлен диагноз - энтероколит.

Как сообщалось, 17 июня в Харькове была зафиксирована вспышка кишечных инфекций. Опрос больных при госпитализации свидетельствует, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд (преимущественно суши) в заведении общественного питания ООО "Ресторация №1" (рестораны "Якитория", "Мафия").

По факту отравления людей было открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

18 июня заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что, поскольку в отделении городской клинической больницы №31, куда госпитализируют инфекционных больных во время пандемии, заняты все койки, часть больных отвезли в Валковскую ЦРБ.