Раиси уверенно лидирует на выборах президента Ирана, его поздравили с победой все соперники

Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси с большим отрывом лидирует на выборах президента Ирана, и с победой его поздравили уже все его соперники, хотя подсчет голосов еще не завершен, передает агентство "Мехр" со ссылкой на результаты подсчета в МВД Ирана.

По промежуточным итогам подсчета голосов, на данный момент известно, что Раиси поддержали 17,8 млн избирателей, тогда как его конкуренты получают в разы меньше голосов избирателей - у Мохсена Резаи 3,3 млн голосов, у Абдольнасера Хеммати 2,4 млн голосов, у Амир Хосейна Казизаде порядка 1 млн голосов.

Подсчет голосов пока продолжается, избирательные участки закрылись в 2:00 по местному времени.

Три кандидата в президенты Ирана уже поздравили Раиси и пожелали ему удачи. Также его поздравил и уходящий президент Хасан Рухани, не называя имени. "Поздравляю избранного кандидата. Конечно, так как официально это еще не объявлено, то официальное поздравление отложу по закону, но тот, кто избран народом и набрал достаточное количество голосов, уже известен. Даст Бог, он станет президентом через 45 дней", - сказал Рухани.

Борьбу за президентское кресло в Иране вели четыре кандидата. Фаворитом президентской гонки считали Раиси. 60-летний политик, находящийся под американскими санкциями, с 2019 года занимает пост главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором. В ходе предвыборной кампании он обещал бороться против нищеты и коррупции, построить за четыре года 4 млн новых домов и построить "народное правительство ради сильного Ирана".

Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.