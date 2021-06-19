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10:09 19.06.2021

Белый дом опроверг информацию о том, что США приостановили выделение военной помощи Украине

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Белый дом опроверг информацию о том, что США приостановили выделение военной помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ о якобы приостановке выделения США военной помощи Украине.

"Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, - это нонсенс. Буквально на прошлой неделе - в преддверии саммита США-Россия - мы предоставили пакет помощи в области безопасности на сумму $150 млн, включая летальную помощь. Теперь мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы помощи Украине в области безопасности", - сказала Псаки в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в субботу.

Она отметила, что за два дня до саммита президент Байден выступил на сцене перед всем миром в НАТО и сказал, что США продолжат ставить Украину "в такое положение, чтобы иметь возможность продолжать противостоять физической агрессии России".

"Мы также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину. Как президент Байден напрямую сказал президенту Путину, мы будем непоколебимо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнула пресс-секретарь.

Ранее издание Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что Белый дом временно заморозил выделение Украине пакета военной помощи, которая, как планировалось вначале, стала бы ответом на развертывание российских войск возле Украины.

По данным источников издания, стоимость планировавшегося пакета помощи, включая летальные вооружения, составляла до $100 млн.

Теги: #сша #помощь #белый_дом #украина
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