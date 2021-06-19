В Кузбассе при жесткой посадке самолета погибли 4 человека, 15 пострадали - власти

Четыре человека погибли и четверо находятся в тяжелом состоянии после жесткой посадки Л-410 в Кузбассе, сообщили "Интерфаксу" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Самолет принадлежит ДОСААФ, (...) пилот доложил об отказе одного их двигателей, при снижении самолет столкнулся с лесным массивом", - сказали в транспортной прокуратуре.

"В результате четыре человека погибли, четверо - в тяжелом состоянии", - добавил он.

Четверо пострадавших при крушении самолета Л-410 в Кузбассе получили тяжелые травмы, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"По предварительным данным, погибли четыре человека, еще четверо в тяжелом состоянии, 11 - средней степени тяжести. Причины случившегося устанавливают", - написал Цивилев в соцсетях.

По его данным, на борту было 19 человек.

Следователи проводят доследственную проверку по факту авиапроисшествия с самолетом L-410, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР Наталия Чернакова.

"Предварительно установлено, что 19 июня 2021 года около 10 часов местного времени самолет L-410 осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области. В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате воздушного суда на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю. На борту воздушного судна находилось 12 человек, из них 2 члена экипажа", - сказала она.