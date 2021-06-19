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08:45 19.06.2021

В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 67 101 человек – Минздрав

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В Украине от COVID-19 за сутки вакцинированы 67 101 человек – Минздрав

За минувшие сутки, 18 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 67 101 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины на телеграм-канале.

Одну дозу получили 48 656 человек, полностью иммунизированы 18 445 человек.

В течение суток работали 566 мобильных бригад и 920 пунктов вакцинации.

По состоянию на 18 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 712 098 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 700 711 человек, из них получили 1 дозу – 1 700 709 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 355 790 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 056 499 прививок.

 

Теги: #вакцинация #коронавирус
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