В Харькове число госпитализированных с пищевым отравлением выросло до 67 человек, в том числе 14 детей

По состоянию на утро субботы в городских больницах Харькова находятся 67 человек с пищевым отравлением, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 07.00 19 июня в г.Харьков с подозрением на пищевое отравление в лечебные учреждения госпитализированы 67 человек (из них 14 детей), предварительно употребляли пищу из сети ресторанов. Проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в субботу.

Как сообщалось, по информации Харьковского областного лабораторного центра по состоянию на 12:00 четверга, 17 июня, в двух городских больницах находилось 25 человек (в том числе 6 детей) с предварительным диагнозом гастроэнтероколит средней степени тяжести.

"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", - сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра.

По словам заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, всем пациентам поставлен диагноз - энтероколит, состояние больных оценивается как средней тяжести, реанимационных пациентов нет.

Как сказано в сообщении пресс-службы горсовета, люди массово отравились после употребления блюд в "Якитории" и "Мафии".

По факту отравления людей было открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.