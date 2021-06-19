В Украине за сутки зафиксированы 852 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 736 человек – Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 2 736 человек, умерли 40, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 18 июня 2021 в Украине зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 23 ребенка и 41 медработник. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 571 человек; летальных случаев - 40; выздоровели – 2 736 человек", - указывается в сообщении в "Телеграм-канале".

Днем ранее, 18 июня сообщалось о 967 новых случаях, 17 июня за сутки зафиксированы 1 188 новых случаев инфицирования Covid-19, 16 июня сообщалось о 1 045 новых случаях зараженных коронавирусом, 15 июня за сутки зафиксированы 1 014 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 июня сообщалось о 420 новых случаяз инфицирования, 13 июня, за сутки были зафиксированы 857 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 июня за сутки зафиксировано 1 274 новых случая заболевания COVID-19, 11 июня 1 603 новых случаев инфицирования COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 229 044 человека, выздоровели 2 150 708 человек, скончались 51 992 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.