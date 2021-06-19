За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны российских наемников по украинским позициям, без потерь. С начала текущих суток субботы, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в штабе ООС.

"За прошедшие сутки, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В частности, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов вблизи Золотого.

У населенного пункта Новоселовка зафиксировано применение минометов 82-го калибра.

Неподалеку Луганского российские наемники обстреливали позиции ООС с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"По состоянию на 7:00 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – констатировали в штабе.