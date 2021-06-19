Начальника отдела львовской налоговой подозревают в систематическом получении взяток

Начальнику одного из отделов ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области вручено подозрение по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды от предпринимателей, сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"Используя служебное положение чиновник систематически вымогал и получал ежемесячно неправомерную выгоду от более чем 50 субъектов предпринимательской деятельности на сумму 500- 1000 грн от каждого из них", – указано в сообщении.

За эти деньги чиновник прикрывал деятельность предпринимателей по хранению и реализации алкогольных и табачных изделий без акцизных марок и разрешительных документов.

"Во время обысков у налоговика в частности обнаружили и изъяли более $100 тыс. наличными. Происхождение этих денег неизвестно", – указано в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование проводят сотрудники ГБР при оперативном сопровождении сотрудников управления стратегических расследований Нацполиции во Львовской области.