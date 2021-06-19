События

01:44 19.06.2021

Восстановление подтопленной инфраструктуры Ялты продолжается ночью, жителям развозят воду

2 мин читать
Восстановление подтопленной инфраструктуры Ялты продолжается ночью, жителям развозят воду

Работы по ликвидации последствий сильнейшего ливня в Ялте будут продолжаться всю ночь, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Ликвидация последствий ЧС в Ялте идет и будет идти безостановочно. Важнейшие из первоочередных задач - полностью восстановить подачу воды и электричества! С ночи начали развозку питьевой воды", - написала Павленко в фейсбуке в субботу.
По ее данным, без централизованного водоснабжения остается большая часть ялтинского региона. В обеспечении людей водой также задействованы 15 водовозок, одна из крупнейших торговых сетей раздает бутылки бесплатно.
В расчистке улиц и откачке воды в Ялте, как уточнила Павленко, участвуют тысяча человек.
Циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.
В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм осадков. В Ялте реки вышли из берегов, из-за сильных потоков воды въезд в город закрыли. По последним данным спасателей, подтоплены около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов, эвакуированы 280 человек. Один человек погиб, 11 получили травмы. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.

Теги: #крым #потоп #ликвидация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:27 19.06.2021
Аваков: Крымская природная катастрофа - для меня не повод для шуток и злорадства

Аваков: Крымская природная катастрофа - для меня не повод для шуток и злорадства

15:07 18.06.2021
Денисова призывает РФ срочно предоставить медпомощь украинским политзаключенным Гафарову и Газиеву из-за обострения хронических заболеваний

Денисова призывает РФ срочно предоставить медпомощь украинским политзаключенным Гафарову и Газиеву из-за обострения хронических заболеваний

17:05 15.06.2021
Депутаты предлагают Раде принять заявление с политической позицией по вопросу водоснабжения Крыма и переговорного процесса с Москвой

Депутаты предлагают Раде принять заявление с политической позицией по вопросу водоснабжения Крыма и переговорного процесса с Москвой

16:03 15.06.2021
Минреинтеграции объявляет о старте марафона по наполнению крымскотатарской Википедии

Минреинтеграции объявляет о старте марафона по наполнению крымскотатарской Википедии

10:20 15.06.2021
Конфликт на Донбассе - одна из крупнейших угроз системе евробезопасности и принципам, которые приняли страны-члены ОБСЕ - Линде

Конфликт на Донбассе - одна из крупнейших угроз системе евробезопасности и принципам, которые приняли страны-члены ОБСЕ - Линде

13:11 13.06.2021
Альянс европейских либерал-демократов одобрил резолюцию украинской партии "Голос" о поддержке Крымской платформы

Альянс европейских либерал-демократов одобрил резолюцию украинской партии "Голос" о поддержке Крымской платформы

20:00 12.06.2021
Ермак обсудил с представителями ВКУ совместные шаги по реализации стратегии деоккупации Крыма

Ермак обсудил с представителями ВКУ совместные шаги по реализации стратегии деоккупации Крыма

18:47 11.06.2021
Украинские правоохранители закончили досудебное расследование дела о госизмене 8 крымских чиновников, среди которых Аксёнов, Константинов и Поклонская

Украинские правоохранители закончили досудебное расследование дела о госизмене 8 крымских чиновников, среди которых Аксёнов, Константинов и Поклонская

15:00 11.06.2021
Прокуратура АР Крым обратилась в суд в связи с незаконным пользованием недрами на полуострове

Прокуратура АР Крым обратилась в суд в связи с незаконным пользованием недрами на полуострове

12:32 11.06.2021
Вопрос подачи воды в Крым можно обсуждать только в случае точного понимания, на какие уступки пойдет ради этого Россия – Разумков

Вопрос подачи воды в Крым можно обсуждать только в случае точного понимания, на какие уступки пойдет ради этого Россия – Разумков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США приостановили поставки военной помощи Украине, включая летальные вооружения, на сумму до $100 млн – Politico

СНБО ввел санкции ещё против 12 т.н. "криминальных авторитетов" – Зеленский

СНБО решил продлить введенные в 2018г санкции против примерно 1,75 тыс. физлиц и 0,77 тыс. юрлиц – секретарь Данилов

Связанный с Пинчуком "Гео Альянс" добровольно вернул две углеводородные лицензии – секретарь СНБО

СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Тбилиси ожидает поддержки от Анкары в вопросах территориальной целостности Грузии и интеграции в НАТО

Хмельницкая АЭС отключила от энергосистемы блок №2 из-за отключения двух насосов

Движение на трассе Киев-Чоп во Львовской области возобновили

Жовква обсудил с советником премьер-министра Хорватии евроатлантическую интеграцию Украины

Движение на трассе Киев-Чоп во Львовской области частично возобновили

Правоохранители вручили обвинительный акт экс-ректору НАУ, который находился в розыске с февраля

США приостановили поставки военной помощи Украине, включая летальные вооружения, на сумму до $100 млн – Politico

Зеленский подписал закон о продлении до 2025г беспошлинного ввоза иностранных самолетов до 110 мест

СНБО ввел санкции ещё против 12 т.н. "криминальных авторитетов" – Зеленский

СНБО решил продлить введенные в 2018г санкции против примерно 1,75 тыс. физлиц и 0,77 тыс. юрлиц – секретарь Данилов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА