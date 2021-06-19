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00:27 19.06.2021

Аваков: Крымская природная катастрофа - для меня не повод для шуток и злорадства

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Аваков: Крымская природная катастрофа - для меня не повод для шуток и злорадства

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил сожаление по поводу пострадавших от непогоды жителей временно оккупированного Крымского полуострова.

"Крымская природная катастрофа - для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в тяжелейшем положении", – написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Он также акцентировал, что местные перебежчики – временное явление.

"Аксёновы и прочие путиноиды пройдут… Жаль наш красавец Крым, жаль людей…", – написал министр.

 

Теги: #крым #катаклизм #позиция
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