Движение на трассе Киев-Чоп во Львовской области возобновили

Возобновили движение на трассе Киев-Чоп во Львовской области, где после тройного ДТП возник многочасовой затор, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

"Движение на автодороге Киев-Чоп между населенными пунктами Кизлив и Буск возобновили", - указано в сообщении патрульной полиции.

Как сообщалось, затор в несколько километров длиной в обе стороны трассы Киев-Чоп возник около 9.00 18 июня в результате тройного ДТП – два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, перевозившим битум. Грузовик упал на бок и его развернуло поперек дороги, что серьезно усложнило движение на этом участке трассы.

Водитель одного из легковых автомобилей скончался в больнице от полученных травм, а водитель грузовика госпитализирован.