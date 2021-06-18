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22:19 18.06.2021

Движение на трассе Киев-Чоп во Львовской области частично возобновили

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Движение на трассе Киев-Чоп во Львовской области частично возобновили

Движение на трассе Киев-Чоп во Львовской области, усложненное в результате тройного ДТП, частично возобновили, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской области.

"Движение на автодороге Киев-Чоп между населенными пунктами Кизлив и Буск частично возобновлен. Патрульные обеспечили реверсное движение одной полосой. На месте работает техника, при помощи которой пытаются остаточно убрать грузовик с проезжей части", - указано в сообщении патрульной полиции.

Как сообщалось, затор в несколько километров длиной в обе стороны трассы Киев-Чоп возник сегодня около 9.00 в результате тройного ДТП – два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком, перевозившим битум. Грузовик упал на бок и его развернуло поперек дороги, что серьезно усложнило движение на этом участке трассы.

В результате столкновения пострадали водитель одного из легковых автомобилей и водитель грузовика. В данное время полиции сообщила, что водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм.

Теги: #львовская #трасса #движение
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