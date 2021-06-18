Правоохранители вручили обвинительный акт экс-ректору НАУ, который находился в розыске с февраля

Прокуроры Киевской городской прокуратуры совместно со следователями Государственного бюро расследований вручили обвинительный акт бывшему ректору Национального авиационного университета, который находился в розыске с февраля 2021 года.

"Экс-ректору НАУ 12 февраля 2021 года было сообщено о подозрении по факту незаконного увольнения работника по личным мотивам по ч. 1 ст. 172 УК Украины. Однако на неоднократные вызовы следователя и прокурора подозреваемый не появлялся. Во время попыток личного вручения повесток о вызове по месту жительства, последний скрывался, в связи с чем 23 февраля 2021 года был объявлен в розыск", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что местонахождение экс-ректора было установлено во время проведения обысков.

В настоящее время бывшему ректору НАУ вручен обвинительный акт в указанном уголовном производстве, который в кратчайшие сроки будет направлен в суд для рассмотрения по существу.