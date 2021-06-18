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21:11 18.06.2021

Зеленский подписал закон о продлении до 2025г беспошлинного ввоза иностранных самолетов до 110 мест

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Зеленский подписал закон о продлении до 2025г беспошлинного ввоза иностранных самолетов до 110 мест

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в раздел ХХI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины о продлении до 1 января 2025 года освобождения авиакомпаний от обложения таможенными платежами при ввозе иностранных самолетов массой до 30 тонн и пассажировместимостью от 44 до 110 мест.

Как сообщает пресс-служба президента, "документ будет способствовать поддержке украинских авиакомпаний в период перехода к использованию самолетов отечественного производства".

В частности, закон продлевает до конца 2024 года возможность эксплуатации в Украине в режиме временного ввоза с условным освобождением от уплаты таможенных платежей самолетов, ввозимых украинскими авиакомпаниями оперативным лизингом.

При этом, согласно закону, правительство должно учесть в проекте государственного бюджета Украины на 2022 год финансирование мероприятий Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности, в частности по восстановлению полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоение производства вертолетов, создание условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.

Как сообщается, для обеспечения выполнения поставленных задач глава государства обратился к премьер-министру Украины с соответствующим письмом.

Согласно закону "О развитии самолетостроительной промышленности" со всеми внесенными в него поправками, к 2021 году украинские авиакомпании должны были перейти на использование самолетов, произведенных в Украине.

Соответственно, в ином случае при ввозе на территорию Украины иностранных самолетов вышеуказанных параметров по договорам оперативного лизинга авиакомпании вынуждены были бы платить ставку таможенного платежа и налог на добавленную стоимость в размере 20% от стоимости воздушного судна.

Теги: #президент #закон #самолеты
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