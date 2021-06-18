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20:45 18.06.2021

США ПРИОСТАНОВИЛИ ПОСТАВКИ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЕТАЛЬНЫЕ ВООРУЖЕНИЯ, НА СУММУ ДО $100 МЛН - POLITICO

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США ПРИОСТАНОВИЛИ ПОСТАВКИ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЕТАЛЬНЫЕ ВООРУЖЕНИЯ, НА СУММУ ДО $100 МЛН - POLITICO

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Теги: #сша #украина #вооружения
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Интерфакс-Украина
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