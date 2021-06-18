США ПРИОСТАНОВИЛИ ПОСТАВКИ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЕТАЛЬНЫЕ ВООРУЖЕНИЯ, НА СУММУ ДО $100 МЛН - POLITICO
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США приостановили поставки военной помощи Украине, включая летальные вооружения, на сумму до $100 млн – Politico
СНБО решил продлить введенные в 2018г санкции против примерно 1,75 тыс. физлиц и 0,77 тыс. юрлиц – секретарь Данилов
СНБО решил продлить введенные в 2018г санкции против примерно 1,75 тыс. физлиц и 0,77 тыс. юрлиц – секретарь Данилов
Центр противодействия дезинформации работает, оргработой занимается аппарат СНБО – секретарь Данилов
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