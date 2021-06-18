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20:02 18.06.2021

Связанный с Пинчуком "Гео Альянс" добровольно вернул две углеводородные лицензии – секретарь СНБО

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Связанный с Пинчуком "Гео Альянс" добровольно вернул две углеводородные лицензии – секретарь СНБО

Компании "Гео Альянс Таранушинское" (Харьковская обл.) и "Гео Альянс Южно-Орильское" (Днепропетровская обл.) добровольно возвратили государству две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти, которые не использовались 15-16 лет, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Впервые в истории независимости Украины состоялось событие, которое, мы надеемся, будет обретать прецедентный характер, когда, понимая всю важность реализации политической линии президента Зеленского по наведению порядка в сфере недропользования и социальную ответственность, государству добровольно были возвращены две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти", – сказал Данилов.

Он уточнил, что эти компании связаны с "одним уважаемым бизнесменом из Днепра", однако не назвал его.

Как сообщалось, в группу "Гео Альянс" входят 19 юридических лиц, наибольшими из которых являются ЧАО "Природные ресурсы" и ООО "Восточный геологический союз". "Гео Альянс" находится под мандатом международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, объединяющей активы Виктора Пинчука. В 2012 году EastOne объявил о стратегическом партнерстве между "Гео Альянс" и компанией Arawak Energy Ukraine BV, входящей в группу компаний Vitol – одного из крупнейших операторов мирового рынка энергоресурсов.

Секретарь СНБО указал, что это первые успешные результаты по реализации указа президента относительно аудита лицензий на недропользование, но "не по линии ведомства Опимаха (Роман Опимах, глава Госгеонедр – ИФ), а по линии представителей большого бизнеса, которых мы пока не называем олигархами".

При этом он призвал большой бизнес следовать этому примеру.

"И хотя учредители этих компаний находятся на всем нам известных островах, государство приветствует такие инициативы украинских киприотов и призывает других представителей большого бизнеса следовать этому примеру и быть ответственными недропользователями", – отметил секретарь СНБО.

Группа компаний "Гео Альянс" в 2020 году несколько сократила уровень добычи: природного газа – до 203 млн куб. м с 210 млн куб. м годом ранее, нефти и газового конденсата – до 32 тыс. тонн с 39 тыс. тонн, а производство сжиженного газа снизилось до 19 тыс. тонн с 19,6 тыс. в 2019 году.

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью "Экономической правде" недавно сообщил, что активы группы "Гео Альянс" являются для ДТЭК "потенциальной зоной нашего интереса". В то же время он не стал комментировать детали переговоров.

Теги: #пинчук #возврат #геоальянс #лицензии
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