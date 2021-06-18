Центр противодействия дезинформации работает, оргработой занимается аппарат СНБО – секретарь Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Центр противодействия дезинформации работает, всеми полномочиями организационного характера занимается аппарат СНБО.

"Сейчас идет регистрация самого Центра. И это не значит, что он не работает. На определенный промежуток времени полномочия организационного характера взял на себя аппарат СНБО", - заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу в Киеве.

Он добавил, что в "Центре уже налажена система мониторинга информационного пространства". "Есть определенные кейсы, которые уже обрабатываются", - сообщил Данилов.

По словам Данилова, в "Центре противодействия дезинформации работает не только его руководитель Полина Лысенко".

"Из аппарата СНБО до того времени, пока проходят регистрационные процедуры, работают порядка 15-ти человек на сегодня. Более того, к работе Центра привлечены наши представители наших ведомств, у них есть откомандированные к Центру, которые работают в Офисе президента в ситуационном центре. Это и представители СБУ, которые занимаются аналитическими материалами, и представители Службы внешней разведки", - подытожил он.