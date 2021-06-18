События

19:40 18.06.2021

Центр противодействия дезинформации работает, оргработой занимается аппарат СНБО – секретарь Данилов

1 мин читать
Центр противодействия дезинформации работает, оргработой занимается аппарат СНБО – секретарь Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Центр противодействия дезинформации работает, всеми полномочиями организационного характера занимается аппарат СНБО.

"Сейчас идет регистрация самого Центра. И это не значит, что он не работает. На определенный промежуток времени полномочия организационного характера взял на себя аппарат СНБО", - заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу в Киеве.

Он добавил, что в "Центре уже налажена система мониторинга информационного пространства". "Есть определенные кейсы, которые уже обрабатываются", - сообщил Данилов.

По словам Данилова, в "Центре противодействия дезинформации работает не только его руководитель Полина Лысенко".

"Из аппарата СНБО до того времени, пока проходят регистрационные процедуры, работают порядка 15-ти человек на сегодня. Более того, к работе Центра привлечены наши представители наших ведомств, у них есть откомандированные к Центру, которые работают в Офисе президента в ситуационном центре. Это и представители СБУ, которые занимаются аналитическими материалами, и представители Службы внешней разведки", - подытожил он.

Теги: #снбо #персонал #цпд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:54 18.06.2021
СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова - Зеленский

СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова - Зеленский

19:20 18.06.2021
СНБО поддержал Стратегию развития ОПК Украины – Минстратегпром

СНБО поддержал Стратегию развития ОПК Украины – Минстратегпром

19:12 18.06.2021
СНБО разрабатывает меры по улучшению климатической ситуации в Украине – Данилов

СНБО разрабатывает меры по улучшению климатической ситуации в Украине – Данилов

19:11 18.06.2021
СНБО аннулировал 4 титановых лицензии, 3 углеводородных и 2 рудных – секретарь Данилов

СНБО аннулировал 4 титановых лицензии, 3 углеводородных и 2 рудных – секретарь Данилов

19:09 18.06.2021
Данилов заявил о необходимости переговоров относительно выдачи паспортов РФ на временно оккупированных территориях

Данилов заявил о необходимости переговоров относительно выдачи паспортов РФ на временно оккупированных территориях

18:28 18.06.2021
СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в т.н. санкционный список "воров в законе" и "криминальных авторитетов"

СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в т.н. санкционный список "воров в законе" и "криминальных авторитетов"

18:24 18.06.2021
СНБО вводит полный пакет санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса – Данилов

СНБО вводит полный пакет санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса – Данилов

18:23 18.06.2021
СНБО Украины ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya

СНБО Украины ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya

17:49 18.06.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО об усовершенствовании сети ситуационных центров и цифровой трансформации сферы нацбезопасности

Зеленский ввел в действие решение СНБО об усовершенствовании сети ситуационных центров и цифровой трансформации сферы нацбезопасности

16:37 18.06.2021
В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе - Корниенко

В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе - Корниенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Связанный с Пинчуком "Гео Альянс" добровольно вернул две углеводородные лицензии – секретарь СНБО

СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова - Зеленский

Бизнесмен Фукс намерен оспорить в суде введенные против него санкции

СНБО вводит полный пакет санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса – Данилов

СНБО Украины ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya

ПОСЛЕДНЕЕ

Боррель подтвердил намерение посетить Украину - Порошенко

США хотят договориться с Тегераном по ядерному соглашению до инаугурации нового президента Ирана - СМИ

Связанный с Пинчуком "Гео Альянс" добровольно вернул две углеводородные лицензии – секретарь СНБО

Бизнесмен Фукс намерен оспорить в суде введенные против него санкции

Минэнерго сформировало рабочую группу по созданию единого электронного реестра потребителей электроэнергии, газа и тепла

Дорога в аэропорт "Борисполь" в связи с ремонтными работами будет частично перекрыта - "Укравтодор"

ОАСК обеспечил рассмотрение иска Шмыгаля по предписанию НАПК в беспрецедентные для украинского правосудия сроки - Новиков

Генассамблея ООН утвердила Гутерриша в должности генсека организации на второй срок - до 2026 года

В столице избавились от очередей в детские сады - Кличко

Своим предписанием НАПК требует фактически нарушить закон - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА