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19:20 18.06.2021

СНБО поддержал Стратегию развития ОПК Украины – Минстратегпром

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СНБО поддержал Стратегию развития ОПК Украины – Минстратегпром

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, которую представил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Этот документ определяет конкретные шаги, которые необходимо осуществить в структуре управления, системе планирования, развития экспортного потенциала, а также кадрового потенциала ОПК Украины до 2030 года. Среди приоритетных направлений и задач - проведение реорганизации предприятий-участников ГК "Укроборонпром", предприятий Минобороны, Минстратегпрома, Государственного космического агентства Украины и других органов управления", - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Уруский сообщил, что Стратегия определяет основы государственного регулирования и пути обеспечения государственной поддержки оборонного сектора экономики. Среди мер государственного протекционизма - предоставление налоговых льгот и освобождение от уплаты ввозной пошлины и многое другое. Кроме того, согласно Стратегии объем средств, предусмотренных в государственном бюджете на обеспечение развития ОПК, ежегодно должна составлять не менее 0,5% ВВП.

СНБО поддержал Стратегию развития ОПК Украины и дал соответствующие поручения по наполнению ее конкретным содержанием.

"Искренне надеюсь, что все предусмотренные Стратегией меры будут реализованы, в нашем государстве наконец появится должная бизнес-среда, которая обеспечит динамичное развитие отрасли и создание современных высокотехнологичных образцов вооружения для удовлетворения основных потребностей сектора безопасности и обороны Украины в соответствии с современными вызовами и угрозами", - подытожил Уруский.

Теги: #развитие #снбо #опк
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