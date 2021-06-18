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19:09 18.06.2021

Данилов заявил о необходимости переговоров относительно выдачи паспортов РФ на временно оккупированных территориях

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Данилов заявил о необходимости переговоров относительно выдачи паспортов РФ на временно оккупированных территориях

По теме выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях необходимо провести переговоры, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"630 тысяч паспортов, которые Российская Федерация как аусвайс выдала тем гражданам, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, в той резервации, которую создала Российская Федерация – это повод для того, чтобы начинать переговоры на предмет того, что с этим делать. Потому что в таком виде проводить выборы, когда человек имеет паспорт гражданина РФ, это такая удивительная, скажем так, ситуация", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Он также отметил, что Минские соглашения нуждаются в модернизации.

"Вопрос выполнения Минских соглашений, которые были подписаны бог знает когда. Есть понимание, что в том виде, в котором они есть, они не могут быть выполнены сегодня, потому что прошел определенный промежуток времени, поменялось много вещей", - добавил секретарь СНБО.

Теги: #снбо #паспорта #донбасс
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