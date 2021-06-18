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17:17 18.06.2021

ОАСК обеспечил рассмотрение иска Шмыгаля по предписанию НАПК в беспрецедентные для украинского правосудия сроки - Новиков

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ОАСК обеспечил рассмотрение иска Шмыгаля по предписанию НАПК в беспрецедентные для украинского правосудия сроки - Новиков

Решение Окружного админсуда города Киева о временной приостановке предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в Кабмин относительно устранения нарушений, касающихся назначения Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины", было принято после рассмотрения иска премьер-министра Дениса Шмыгаля в рекордно быстрые сроки, сообщает пресс-служба НАПК.

"ОАСК обеспечил рассмотрение соответствующего иска в рекордные сроки - менее чем за два дня. Такая скорость является беспрецедентным для украинского правосудия. Особенно учитывая то, что по состоянию конец 2020 году в судах накопилось более 3000 дел по коррупционерам, которые не были рассмотрены", - заявил по этому поводу глава агентства Александр Новиков.

По его словам, удовлетворение этого иска судом еще раз доказывает "вопиющую необходимость завершения судебной реформы".

"НАПК также обращает внимание, что согласно постановлению Высшего административного суда Украины (ВАСУ) от 06.03.2008 № 2 применение судом таких мер обеспечения, которые по содержанию принятием решения без рассмотрения дела по существу, не соответствует цели правового применения обеспечения иска", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в этом случае истец просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК, а суд без рассмотрения дела фактически выполняет запрашиваемое истцом.

"Учитывая постановление ВАСУ, обеспечение такого иска не соответствует цели правового применения обеспечения иска", - добавляют в агентстве.

Как сообщалось, в пятницу Окружной административный суд Киева приостановил действие предписания Национального агентства по предотвращению коррупции на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

В НАПК отмечают, что закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство. При этом такое ограничение действует независимо от того, сколько лицо работало в должности до увольнения.

По данным проведенного НАПК мониторинга, Витренко в должности и.о. министра энергетики в период с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года системно участвовал в подготовке решений по деятельности "Нафтогаза".

В свою очередь в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что предписание НАПК является предвзятым и будет оспорено в судебном порядке. В НАК также сообщили, что отсутствие нарушений норм закона при заключении трудового контракта с Витренко подтверждено выводом Института государства и права им.Корецкого.

С 29 апреля 2021 года на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Андрея Коболева назначен Витренко.

Теги: #нафтогаз #напк #витренко #шмыгаль #оаск
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