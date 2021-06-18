Своим предписанием НАПК требует фактически нарушить закон - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что своим предписанием Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) требует от него нарушения закон.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло мне, как премьер-министру Украины, предписание, где фактически требует нарушить законы Украины и отменить отдельные пункты распоряжения Кабинета министров. В частности, о прекращении действия контракта с председателем правления "Нафтогаза". Поэтому логично, что после этого предписания пришлось обращаться в суд, чтобы отменить его, как таковой, не соответствует законодательству Украины", - написал Шмыгаль в Facebook.

Премьер пояснил, что НАПК, ссылаясь на ст.26 закона "О предотвращении коррупции", требует от него отменить отдельные пункты распоряжения правительства и прекратить действие контракта с главой правления НАК "Нафтогаз", при том, что в ст.26 этого закона прописано, что НАПК должно обращаться в суд, если считает необходимым отменить контракт.

"Кроме того, Кабинет министров Украины является коллегиальным органом. Это означает, что не премьер-министр принимает постановления или распоряжения. За них голосуют члены правительства. Поэтому премьер-министр не может единолично отменить распоряжение, как того требует НАПК. Это прямо противоречит нормам Конституции Украины и закона "О Кабинете министров Украины", - заявляет Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что правительство действовало и будет действовать исключительно в пределах, определенных законами Украины, и продолжит соблюдать корректность всех процедур.

Как сообщалось, в пятницу Окружной административный суд Киева приостановил действие предписания Национального агентства по предотвращению коррупции на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Ранее НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

В НАПК отмечают, что закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения лица с публичной службы в течение года нельзя принимать участия в руководстве организациями, на которые можно было влиять при работе на государство. При этом такое ограничение действует независимо от того, сколько лицо работало в должности до увольнения.

По данным проведенного НАПК мониторинга, Витренко в должности и.о. министра энергетики в период с 21 декабря 2020 года по 28 апреля 2021 года системно участвовал в подготовке решений по деятельности "Нафтогаза".

В свою очередь в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что предписание НАПК является предвзятым и будет оспорено в судебном порядке. В НАК также сообщили, что отсутствие нарушений норм закона при заключении трудового контракта с Витренко подтверждено выводом Института государства и права им.Корецкого.

С 29 апреля 2021 года на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Андрея Коболева назначен Витренко.