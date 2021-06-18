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15:46 18.06.2021

Число умерших в Украине в апреле-2021 к апрелю-2020 выросло на 48,5% – Госстат

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Число умерших в Украине в апреле-2021 к апрелю-2020 выросло на 48,5% – Госстат

Число умерших в Украине в апреле 2021 года составило 68,62 тыс., что на 48,5% больше, чем в апреле 2020 года, сообщила Государственная служба статистики в пятницу. Это самая высокая динамика смертности с начала пандемии Covid-19.

Согласно данным ведомства, в целом с начала года в Украине умерло 242,67 тыс. человек, что на 24,3% больше, чем в минувшем високосном году.

Как сообщалось, в августе 2020 года число умерших в стране было на 3,9% больше, чем в августе годом ранее, в сентябре – на 15,4%, в октябре – на 17,5%, в ноябре – 35%, в декабре – на 42,9%, в январе этого года – на 7,7%, в феврале – на 9%, в марте – на 34,4%.

В то же время, по данным Госстата, число новорожденных в Украине в апреле-2021 сократилось на 1,5% по сравнению с апрелем-2020 – до 21,51 тыс., а в целом за четыре месяца оно сократилось на 3,6% – до 89,03 тыс.

В целом население Украины на 1 мая 2021 года составило 41 млн 442,62 тыс. чел., что на 363,61 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба.

Теги: #смертность #украина #госстат
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