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15:41 18.06.2021

Большой затор на трассе Киев-Чоп во Львовской области в связи с ДТП

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Большой затор на трассе Киев-Чоп во Львовской области в связи с ДТП

Большой автозатор возник на трассе Киев-Чоп во Львовской области вследствие тройного ДТП, сообщает пресс-служба патрульной полиции во Львовской области.

По данным ГУ Нацполиции во Львовской области, затор начал образовываться сегодня утром после того, как на участке трасы между селом Кизлив и городом Буск (Золочивский район) столкнулись грузовик и 2 легковых автомобиля.

В результате аварии, госпитализировали водителя одного из легковых автомобилей и водителя грузовика, гражданина Польши.

Грузовик с битумом перевернулся на бок, его развернуло поперек дороги, вследствие чего движение очень усложнилось.

«Очень большой затор, но машины пропускают постепенно в обе стороны. При возможности лучше, чтобы водители объезжали этот участок», – цитируют в сообщении слова патрульного полицейского Тараса Иванчука.

На место происшествия прибыл кран, но его мощностей не хватает, чтобы поднять грузовик, весом в 24 тонны. По данным полиции, сейчас на месте ДТП ожидают второй кран. Когда он прибудет, движение на дороге перекроют на время, необходимое, чтобы поднять грузовик и оттащить его с проезжей части. По прогнозам полиции, это может занять еще несколько часов.

Теги: #дтп
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