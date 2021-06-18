"Индийский" штамм выявлен почти у 90% москвичей, заболевших коронавирусом - мэр

Почти у 90% заболевших коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм заболевания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Последние данные, которые мы получили, это 89,3% заболели коронавирусом мутированным, так называемая "дельта" - это индийский штамм", - сказал мэр в интервью Первому каналу.

Он добавил, что этот штамм быстрее распространяется, также он оказался более агрессивным по сравнению с другими. По словам мэра, для того, чтобы противостоять этой болезни, уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем необходимо для "уханьского" варианта коронавируса.

"По сути дела, мы заново начинаем проходить эту историю (пандемию коронавируса), причем с более тяжелыми последствиями", - отметил Собянин.