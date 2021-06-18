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15:24 18.06.2021

СБУ проводит обыски в "Муниципальной варте" в рамках дела о незаконном обращении с оружием

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СБУ проводит обыски в "Муниципальной варте" в рамках дела о незаконном обращении с оружием

Сотрудники Службы безопасности Украины в пятницу проводят следственные действия на территории коммунального предприятия "Муниципальная варта" в Киеве в рамках дела о незаконном обращении с оружием, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ.

"Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по ст.263 УК (незаконное обращение с оружием и боеприпасами)", - сообщили в СБУ.

Детали проведения следственных действий в СБУ обещали обнародовать позднее.

Позже пресс-центр СБУ на сайте ведомства сообщил, что СБУ подозревает членов "Муниципальной варты" в организации незаконного стрелкового полигона в Киеве.

"Сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые обустроили незаконный стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева. Досудебным следствием установлено, что к организации полигона причастны члены "Муниципальной варты", - сказано в сообщении

Отмечается, что тренировки по стрельбе проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.

Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещенные из зоны ООС.

В ходе обысков в помещениях фигурантов обнаружено и изъято: гранатомет РПГ-22; 400 г тротила, 2 корпуса гранат РГД-5, полуавтоматический пистолет "KRISS" производства США калибра 9 * 21 мм, почти сотню патронов различного калибра, значительное количество охотничьего нарезного оружия.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам производства.

Теги: #муниципальная_варта #сбу #обыски
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