Денисова призывает РФ срочно предоставить медпомощь украинским политзаключенным Гафарову и Газиеву из-за обострения хронических заболеваний

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркивает, что в местах несвободы РФ продолжают нарушаться основополагающие права незаконно заключенных граждан Украины на получение медицинской помощи, в частности крымских татар Джемиля Гафарова и Сервета Газиева.

"Вчера адвокат крымского татарина Джемиля Гафарова сообщил мне, что после судебного заседания по делу второй Симферопольского группы "Хизб ут-Тахрир", которое состоялось 10 июня, украинских политзаключенных Джемиля Гафарова и Сервета Газиева доставили в Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение "Межобластная туберкулезная больница №19" Ростова-на-Дону. Джемиль Гафаров до сих пор остается в больнице, из-за обострения хронической болезни почек и подагре, но никаких медицинских обследований ему не проводят", - написал Денисова на своей странице в FacebooK.

Она отметила, что Гафаров участвовал в очередном судебном заседании через видеосвязь.

В свою очередь у Сервета Газиева, по информации омбудсмена, медики скорой помощи диагностировали хронический холецистит - повышенное артериальное давление и сильные боли в печени.

"Но из больницы его вернули в СИЗО без оказания необходимой медицинской помощи. О госпитализации Гафарова и Газиева их адвокаты уведомлены не были. О необходимости предоставления надлежащей медицинской помощи украинским политзаключенным я неоднократно подчеркивала в своих обращениях к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой", - заявила Денисова.

Она подчеркнула, что получила от российской коллеги отписки с утверждением, что условия содержания и медицинского обеспечения политзаключенных соответствуют российским и международным стандартам.

"Подчеркиваю, что Сервет Газиев и Джемиль Гафаров нуждаются в срочном профессиональном медицинском обследовании и лечении", - написала Денисова.

Кроме того, омбудсмен добавила, что в соответствии с положениями ст.110 Уголовно-процессуального кодекса РФ и Федерального закона РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Гафаров и Газиев требуют немедленного изменения меры пресечения и освобождения из-под стражи.

Денисова также призвала международное сообщество отреагировать на нарушение ст.3 положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и принять все возможные меры, чтобы немедленно прекратить пытки в отношении украинских граждан в местах несвободы РФ.

Источник https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/336219411192671