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14:27 18.06.2021

ФГИ передает "Гостиный двор" в Киеве в сферу управления Минкультуры

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ФГИ передает "Гостиный двор" в Киеве в сферу управления Минкультуры

Фонд государственного имущества Украины передает "Гостиный двор" в Киеве в сферу управления Министерства культуры и информационной политики, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Наконец Фонд государственного имущества Украины передает "Гостиный двор" в сферу управления Министерства культуры и информационной политики. Вчера состоялось первое заседание комиссии по вопросам передачи памятника национального значения. В нее вошли представители МКИП, заповедника София Киевская и ФГИУ. А сегодня комиссия осмотрела объект и вынесла решение, что передача Гостиного двора в управление МКИП состоится 29 июня", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

По его словам, после завершения передачи начнется разработка проектно-сметной документации и первые противоаварийные работы для сохранения исторического здания.

 

Теги: #недвижимость #фги #минкультуры #гостинный_двор
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