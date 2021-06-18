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13:27 18.06.2021

Правоохранители разоблачили группировку, занимавшуюся хищением угля из грузовых вагонов "Укрзализныци"

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Правоохранители разоблачили группировку, занимавшуюся хищением угля из грузовых вагонов "Укрзализныци"

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины задержали членов преступной организации, которая разворовывала уголь и другое имущество из грузовых вагонов "Укрзализныци", сообщает ГБР.

"По данным следствия, это преступное образование было хорошо организовано, имело четкую структуру и иерархию. В организацию входило более 30 человек из числа правоохранителей, работников железной дороги и гражданских лиц", - говорится в сообщении, размещённом в пятницу на сайте ГБР.

По информации Бюро, злоумышленники четко планировали ограбления. "Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, которые работали в военизированной охране железной дороги. Затем другие участники организации перегружали уголь в грузовики. Группировка имела в своем распоряжении десятки грузовиков, которыми караваном вывозили похищенное. За один раз группа могла украсть около 100 тонн угля", - отмечается в сообщении.

В ГБР сообщают, что "прикрытие" преступной деятельности от правоохранительных органов обеспечивали сотрудники полиции в Запорожской области, которые входили в группировку.

"По предварительным подсчетам, на кражах угля дельцы получали миллионные прибыли", - говорится в сообщении.

В ГБР информируют, что документирование противоправной деятельности проводилось около года. В настоящее время следователи ГБР сообщили о подозрении 7 лицам: гражданке Украины, которая создала преступную организацию, двум инспекторам полиции в Запорожской области за участие в преступной организации и пособничество, начальнику одной из стрелковых команд "Укрзализныци" – также по статье об участии в преступной организации и пособничестве.

Кроме того, о подозрении уведомлены еще трое гражданских лиц.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР и УСБУ в Запорожской области.

Теги: #правоохранители #уголь #кража #укрзализныця #гур
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