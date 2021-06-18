Российские наемники на Донбассе с начала недели увеличили интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки – ГУР Минобороны Украины

Главное управления разведки Министерства обороны Украины информирует об увеличении российскими наемниками на Донбассе с начала недели интенсивности проведения мероприятий по боевой подготовке.

"Командование Вооруженных сил РФ продолжает наращивать боевые возможности подразделений соединений и частей первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сообщает пресс-служба ГУР в Facebook.

Отмечается, что с начала текущей недели на полигонах врагов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки.

"Таким образом, противник пытается повысить уровень подготовки наемников с использованием усовершенствованного оборудования учебно-материальной базы, завезенного с территории России через неподконтрольные Украины участки границы. Кроме того, контроль проведения собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений противника осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ", - добавили в ГУР.