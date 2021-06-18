В Винницкой области руководство предприятия ежемесячно незаконно "закапывало" на открытой местности 500 тонн токсинов - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила руководство одного из Винницких предприятий на незаконном захоронении опасных промышленных отходов, ежемесячно дельцы несанкционированно "закапывали" почти 500 тонн токсинов на открытой местности.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительным данным следствия, представители украинского предприятия заключили договор с одной из российских компаний по очистке технического глицерина и вывозу готовой продукции в РФ.

"Предполагалось, что вредные вещества, которые образуются в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться. Впрочем, дельцы, с целью получения сверхприбылей, тайно, без соответствующих разрешительных документов вывозили их на арендованный у государства участок за пределами облцентра. Причем действовали они в течение нескольких лет, постоянно наращивая объемы создания опасных отходов, что могло повлечь экологическую катастрофу", - говорится в сообщении.

По результатам инициированных СБУ лабораторных исследований, в пробах с мест захоронения опасных отходов обнаружены химические элементы, загрязняющих подземные воды и почвы.

Кроме того, специалисты Государственной экологической инспекции Украины зафиксировали объемы загрязнения территорий, а также другие грубые нарушения действующего законодательства, о чем составлен соответствующий акт.

Решается вопрос о приостановлении в судебном порядке деятельности предприятия.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст.441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к правонарушению.