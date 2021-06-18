Вопросам здоровья и спорта будет посвящен всеукраинский форум "Украина 30" 22-24 июня

Всеукраинский форум "Украина 30" продолжит работу 22-24 июня, его темой станет "Здоровая Украина".

Согласно анонсу на сайте Форума, в 10:15 утра 22 июня президент Владимир Зеленский осмотрит 12 спортивных зон на крыше КВЦ "Парковый", после чего откроет форум презентацией Общенациональной программы "Здоровая Украина" в 10:30.

"В этот день также спикеры поговорят о популяризацию спорта, а звездные участники сессий расскажут о модном тренде на то, чтобы быть здоровым и раскроют секреты здорового образа жизни", - отметили организаторы.

Ожидается участие на Форуме 22 июня руководителя Офиса президента Андрея Ермака, министра здравоохранения Виктора Ляшко, министр молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, заместителя министра образования и науки Веры Роговой, президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки, президента Федерации художественной гимнастики Ирины Дерюгиной, президента Федерации бадминтона, руководителя Аппарата Офиса президента Украины Алексея Днепрова, гимнастки Анны Ризатдиновой.

Во второй день форума, 23 июня, в 10:30 выступит шеф-повар, автор нового школьного меню Евгений Клопотенко.

В 11:30 первая леди Елена Зеленская расскажет о реформах школьного питания и кампании культуры здорового питания и здоровых пищевых привычек.

Кроме того, в тот день выступит министр здравоохранения Ляшко, министр образования и науки Сергей Шкарлет, глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.