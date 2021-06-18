В Москве зафиксировано максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии: более 9 тыс. новых случаев

Более 9 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это максимальное значение за все время пандемии, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, обнародованных в пятницу.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 9 тыс. 56 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 6 тыс. 195 тыс. случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 2 тыс. 861 человека больше, чем днем ранее.

Предыдущий максимум заболевших за сутки был зафиксирован 24 декабря, тогда было подтверждено 8 203 случая заболевания COVID-19.

За сутки коронавирус привел к смерти 78 человек. С начала пандемии скончались 21 тыс. 276 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 3 тыс. 784 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 110 тыс. 399 человек.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 636 выписанных и 73 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 18 июня составляет 1 млн 269 тыс. 145.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 тыс. 262 случая, это максимум заболевших с начала февраля, умерли за сутки 453 пациента.