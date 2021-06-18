События

12:29 18.06.2021

В Москве зафиксировано максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии: более 9 тыс. новых случаев

1 мин читать
В Москве зафиксировано максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии: более 9 тыс. новых случаев

Более 9 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это максимальное значение за все время пандемии, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, обнародованных в пятницу.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 9 тыс. 56 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 6 тыс. 195 тыс. случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболело на 2 тыс. 861 человека больше, чем днем ранее.

Предыдущий максимум заболевших за сутки был зафиксирован 24 декабря, тогда было подтверждено 8 203 случая заболевания COVID-19.

За сутки коронавирус привел к смерти 78 человек. С начала пандемии скончались 21 тыс. 276 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 3 тыс. 784 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 110 тыс. 399 человек.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 636 выписанных и 73 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 18 июня составляет 1 млн 269 тыс. 145.

В июне заболеваемость COVID-19 в Москве вернулась к значениям сначала января 2021 года, затем декабря 2020 года.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 17 тыс. 262 случая, это максимум заболевших с начала февраля, умерли за сутки 453 пациента.

Теги: #рф #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:44 18.06.2021
В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 81 713 человек

В Украине за сутки вакцинированы от COVID-19 81 713 человек

08:15 18.06.2021
В Украине за сутки зафиксированы 967 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 312 человека

В Украине за сутки зафиксированы 967 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 312 человека

06:39 18.06.2021
На Буковине выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом

02:44 18.06.2021
Украина будет получать деньги за транзит газа, несмотря на то, если Россия его приостановит

Украина будет получать деньги за транзит газа, несмотря на то, если Россия его приостановит

23:01 17.06.2021
США не намерены ослаблять или отменять санкции против РФ

США не намерены ослаблять или отменять санкции против РФ

20:39 17.06.2021
Порошенко: Байден дал Путину полгода, и Украина должна использовать это время для мощного международного давления на Кремль

Порошенко: Байден дал Путину полгода, и Украина должна использовать это время для мощного международного давления на Кремль

20:27 17.06.2021
Португальские власти запретили въезд и выезд из Лиссабона из-за COVID-19

Португальские власти запретили въезд и выезд из Лиссабона из-за COVID-19

20:08 17.06.2021
В Британии вновь растет заболеваемость COVID-19, за сутки выявили более 11 тыс. случаев - максимум с 19 февраля

В Британии вновь растет заболеваемость COVID-19, за сутки выявили более 11 тыс. случаев - максимум с 19 февраля

18:51 17.06.2021
Ситуация в Москве с COVID-19 стремительно ухудшается, город с трудом справляется с ростом госпитализации больных коронавирусом

Ситуация в Москве с COVID-19 стремительно ухудшается, город с трудом справляется с ростом госпитализации больных коронавирусом

10:44 17.06.2021
Саммит президентов РФ и США дает надежду на снятие международной напряженности и приближение мира в Украине - ОПЗЖ

Саммит президентов РФ и США дает надежду на снятие международной напряженности и приближение мира в Украине - ОПЗЖ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вопросам здоровья и спорта будет посвящен всеукраинский форум "Украина 30" 22-24 июня

СБУ предотвратила продажу секретных оборонных разработок, за которые злоумышленники хотели получить $2 млн

С 25 июня полностью вакцинированные украинцы смогут въезжать в Германию для посещения близких и друзей, а также как туристы

На газопроводе в Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием

В Украине за сутки зафиксированы 967 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 312 человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Вопросам здоровья и спорта будет посвящен всеукраинский форум "Украина 30" 22-24 июня

Израиль передаст палестинцам более 1 млн вакцин против COVID-19

САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу Левусу

СБУ предотвратила продажу секретных оборонных разработок, за которые злоумышленники хотели получить $2 млн

В Харькове число госпитализированных с пищевым отравлением выросло до 54 человек - горсовет

С 25 июня полностью вакцинированные украинцы смогут въезжать в Германию для посещения близких и друзей, а также как туристы

Стартует ремонт дороги от Тернополя до Бережан - обладминистрация

За сутки в водоемах Харьковской области утонули три человека, в том числе два подростка

Число заражений COVID-19 в мире превысило 177,4 млн

На газопроводе в Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА