События

12:27 18.06.2021

Израиль передаст палестинцам более 1 млн вакцин против COVID-19

1 мин читать
Израиль передаст палестинцам более 1 млн вакцин против COVID-19

Израильские власти планируют передать палестинцам 1,2 млн доз вакцины против коронавируса компании Pfizer, сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным газеты, Израиль предоставляет вакцины из собственного запаса и рассчитывает компенсировать дозами, которые палестинцы должны получить в 2022 году.

Отмечается, что решение было принято министром здравоохранения Ницаном Горовицем по итогам совещания. Руководство страны сочло, что в настоящее время у Израиля есть достаточно вакцин, чтобы передача партии палестинцам не помешала вакцинации израильских граждан.

Как ожидается, позднее премьер-министр страны Нафтали Беннет должен объявить об этом решении официально.

Принципиальное решение об этом шаге было принято еще предыдущим правительством, но оно не успело его реализовать, отмечают СМИ.

На текущий момент на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа вакцинировали 436 тыс. человек, как минимум одной дозой, 261 тыс. человек получил две дозы вакцины. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса используется российская вакцина "Спутник V", партии которой были в разное время доставлены из России и ОАЭ. Кроме того, были вакцинированы более 100 тыс. палестинцев, работающих в Израиле, они получали вакцину Moderna.

Теги: #вакцина #палестина #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:50 18.06.2021
На закупку вакцин от COVID-19 до конца июня Минздрав потратит 10,5 млрд грн - Счетная палата

На закупку вакцин от COVID-19 до конца июня Минздрав потратит 10,5 млрд грн - Счетная палата

08:39 18.06.2021
США в четверг поставили Канаде 1 млн доз вакцины от COVID-19

США в четверг поставили Канаде 1 млн доз вакцины от COVID-19

23:11 16.06.2021
Зеленский поздравил Нафтали Беннета с назначением на должность премьер-министра Израиля

Зеленский поздравил Нафтали Беннета с назначением на должность премьер-министра Израиля

12:30 16.06.2021
Свидетельство о вакцинации от COVID-19 российской Sputnik V не дает право на въезд в Украину

Свидетельство о вакцинации от COVID-19 российской Sputnik V не дает право на въезд в Украину

07:49 16.06.2021
Израиль нанес авиаудар по объекту движения ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес авиаудар по объекту движения ХАМАС в секторе Газа

11:44 15.06.2021
Украина отказывает во въезде гражданам, у которых в паспорте вакцинации указан "Спутник V"

Украина отказывает во въезде гражданам, у которых в паспорте вакцинации указан "Спутник V"

07:41 15.06.2021
Бразилия обратилась к Pfizer с просьбой об ускорении поставок вакцины от COVID-19

Бразилия обратилась к Pfizer с просьбой об ускорении поставок вакцины от COVID-19

23:55 13.06.2021
Зеленский поздравил новоназначенного премьер-министра Израиля Нафтали Беннета

Зеленский поздравил новоназначенного премьер-министра Израиля Нафтали Беннета

22:24 13.06.2021
Израильский Кнессет одобрил сформированное без участия Нетаньяху коалиционное правительство, новым премьером стал Нафтали Беннет

Израильский Кнессет одобрил сформированное без участия Нетаньяху коалиционное правительство, новым премьером стал Нафтали Беннет

14:19 13.06.2021
Производство вакцин от коронавируса должно быть глобальным - Меркель

Производство вакцин от коронавируса должно быть глобальным - Меркель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вопросам здоровья и спорта будет посвящен всеукраинский форум "Украина 30" 22-24 июня

СБУ предотвратила продажу секретных оборонных разработок, за которые злоумышленники хотели получить $2 млн

С 25 июня полностью вакцинированные украинцы смогут въезжать в Германию для посещения близких и друзей, а также как туристы

На газопроводе в Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием

В Украине за сутки зафиксированы 967 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 312 человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Вопросам здоровья и спорта будет посвящен всеукраинский форум "Украина 30" 22-24 июня

В Москве зафиксировано максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии: более 9 тыс. новых случаев

САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу Левусу

СБУ предотвратила продажу секретных оборонных разработок, за которые злоумышленники хотели получить $2 млн

В Харькове число госпитализированных с пищевым отравлением выросло до 54 человек - горсовет

С 25 июня полностью вакцинированные украинцы смогут въезжать в Германию для посещения близких и друзей, а также как туристы

Стартует ремонт дороги от Тернополя до Бережан - обладминистрация

За сутки в водоемах Харьковской области утонули три человека, в том числе два подростка

Число заражений COVID-19 в мире превысило 177,4 млн

На газопроводе в Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА