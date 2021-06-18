Израиль передаст палестинцам более 1 млн вакцин против COVID-19

Израильские власти планируют передать палестинцам 1,2 млн доз вакцины против коронавируса компании Pfizer, сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным газеты, Израиль предоставляет вакцины из собственного запаса и рассчитывает компенсировать дозами, которые палестинцы должны получить в 2022 году.

Отмечается, что решение было принято министром здравоохранения Ницаном Горовицем по итогам совещания. Руководство страны сочло, что в настоящее время у Израиля есть достаточно вакцин, чтобы передача партии палестинцам не помешала вакцинации израильских граждан.

Как ожидается, позднее премьер-министр страны Нафтали Беннет должен объявить об этом решении официально.

Принципиальное решение об этом шаге было принято еще предыдущим правительством, но оно не успело его реализовать, отмечают СМИ.

На текущий момент на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа вакцинировали 436 тыс. человек, как минимум одной дозой, 261 тыс. человек получил две дозы вакцины. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса используется российская вакцина "Спутник V", партии которой были в разное время доставлены из России и ОАЭ. Кроме того, были вакцинированы более 100 тыс. палестинцев, работающих в Израиле, они получали вакцину Moderna.