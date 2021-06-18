САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу Левусу

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала оправдательный приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по делу об обвинении экс-нардепа Андрея Левуса в незаконном получении компенсации на расходы по аренде номера в гостинице "Киев", сообщает САП.

"18 июня 2021 прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в установленном законом порядке подал апелляционную жалобу на приговор ВАКС, которым народный депутат Украины VIII созыва признан невиновным в незаконном получении компенсации на расходы по наем номера в гостинице "Киев", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.

По информации САП, обвинение считает приговор незаконным, поскольку выводы суда, изложенные в нем, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного производства.

В прокуратуре отмечают, что в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении депутатом уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

"Так, несмотря на наличие в собственности квартиры в столице, депутат получил из государственного бюджета в качестве компенсации 543,9 тыс. грн", - подчеркивают в САП.

В сообщении не указывается имя экс-нардепа, однако, как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Левусе, который обвинялся в том, что незаконно получил от государства компенсацию за аренду гостиничного номера в 2014-2017 гг., якобы имея при этом собственное жилье в столице.

Сумма компенсации – 543,9 тыс. грн.