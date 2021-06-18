События

11:17 18.06.2021

На Харьковщине изъято более 40 тысяч пачек контрафактных сигарет, изготовленных в ОРДЛО – СБУ

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На Харьковщине изъято более 40 тысяч пачек контрафактных сигарет, изготовленных в ОРДЛО – СБУ

В Купянском районе Харьковской области Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством окружной прокуратуры изъяла крупную партию контрафактных сигарет, стоимость которой, по предварительным данным, превышает 2 млн.грн.

"Оперативники СБУ обнаружили в микроавтобусе 40 000 пачек сигарет под брендом одного из известных мировых производителей. Табачные изделия были без марок акцизного налога и транспортировали их без каких-либо сопроводительных документов", - сообщается на официальной странице в Facebook УСБУ в Харьковской области.

По информации спецслужбы, табачная продукция была изготовлена на предприятиях, находящихся на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

На подконтрольную Украине территорию контрафактную продукцию переправляли контрабандой через Российскую Федерацию с сокрытием от таможенного контроля.

Сейчас решается вопрос о сообщении одному из участников схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности организаторов схемы.

 

Теги: #харьковская_область #сбу #контрафакт #сигареты
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