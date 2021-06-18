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10:51 18.06.2021

В Харькове число госпитализированных с пищевым отравлением выросло до 54 человек - горсовет

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В Харькове число госпитализированных с пищевым отравлением выросло до 54 человек - горсовет

По состоянию на утро пятницы в городских больницах Харькова находятся 54 человека с пищевым отравлением.

"38 взрослых и 16 детей поступили на лечение в две городские больницы с ночи вчерашнего дня, 17 июня", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Светлану Горбунову-Рубан.

По ее словам, всем пациентам поставлен диагноз - энтероколит, состояние больных оценивается как средней тяжести, реанимационных пациентов нет.

Как сказано в сообщении пресс-службы горсовета, люди массово отравились после употребления блюд в "Якитории" и "Мафии".

Как сообщалось ранее, по информации Харьковского областного лабораторного центра по состоянию на 12:00 четверга, 17 июня, в двух городских больницах находилось 25 человек (в том числе 6 детей) с предварительным диагнозом гастроэнтероколит средней степени тяжести.

"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", - сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра.

По факту отравления людей было открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

Теги: #отравление #харьков
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