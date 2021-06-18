Стартует ремонт дороги от Тернополя до Бережан - обладминистрация

Служба автомобильных дорог в Тернопольской области проводит подготовительные работы вблизи Бережан с целью вскоре начать капитальный ремонт будущей трассы М-30 Стрый - Изварино, сообщается на сайте Тернопольской облгосадминистрации.

Отмечается, что в планах - восстановить 47,7 км от Тернополя до Бережан текущим средним ремонтом и 2,5 км в Бережанах - капитальным. Кроме того, планируется обновить мост в Городище. На двух отрезках спецтехника демонтирует мостовую.

В рамках капитального ремонта предполагается восстановление проезжей части, устройство ливневой канализации, ремонт и переустройство инженерных коммуникаций, устройство съездов во дворы, ремонт и устройство тротуаров, устройство освещения и проведение мероприятий по организации и безопасности дорожного движения.

В ОГА предупредили, что из-за особенностей работ движение по дороге для всех видов транспорта закрыто. Там также обнародовали схему объезда.

Новый маршрут М-30 Стрый - Изварино объединил две дороги международного значения М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. Этот путь протяженностью 1,4 тыс. км начинается во Львовской области и заканчивается в Луганской области, на временно оккупированных территориях. Работы выполняются в рамках президентской программы "Большое строительство".

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что М-30 Стрый - Изварино планируют открыть к 30-й годовщине Независимости Украины.